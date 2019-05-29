На Украине расследуют сообщения о пропаже серверов из администрации

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На Украине начато досудебное расследование о возможной потере «материальных носителей секретной информации» после сообщений о пропаже серверов из ситуационной комнаты в администрации президента.
На Украине расследуют сообщения о пропаже серверов из администрации
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

«Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 Уголовного кодекса Украины («Потеря документов, содержащих государственную тайну, повлёкшая тяжкие последствия»)», — отметили там.

В настоящее время следователи проводят первоочередные следственные действия.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента пропали серверы с секретной информацией. На видео, которое он опубликовал, показана пустая комната с голыми стенами.

После этого бывший пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что вся техника из ситуационной комнаты была арендована на средства самого Порошенко, поэтому была возвращена владельцу.

Цеголко подчеркнул, что «никакой конфиденциальной информации на сервере не сохранялось».

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