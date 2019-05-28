В СНБО сообщили об исчезновении серверов с секретной информацией

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook опубликовал видеозапись, где заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента пропали серверы с секретной информацией.
В СНБО сообщили об исчезновении серверов с секретной информацией
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«Вот такая цивилизованная передача власти. Остались только флаги», – сказал секретарь СНБО.

На опубликованном видеоролике Данилюк демонстрирует пустую комнату с голыми стенами. По его словам, ещё месяц назад она выглядела совершенно по-другому — на всех стенах висели мониторы, которые были подключены к серверам.

«Слов нет. Разбираться будут правоохранительные органы», — добавил Данилюк.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарём Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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