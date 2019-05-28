В СНБО сообщили об исчезновении серверов с секретной информацией
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«Вот такая цивилизованная передача власти. Остались только флаги», – сказал секретарь СНБО.
На опубликованном видеоролике Данилюк демонстрирует пустую комнату с голыми стенами. По его словам, ещё месяц назад она выглядела совершенно по-другому — на всех стенах висели мониторы, которые были подключены к серверам.
«Слов нет. Разбираться будут правоохранительные органы», — добавил Данилюк.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарём Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.