Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг данные об исчезновении серверов

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Вся техника из ситуационной комнаты в администрации президента была арендована на средства бывшего украинского лидера Петра Порошенко, поэтому была возвращена владельцу.
Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг данные об исчезновении серверов
  • Reuters
  • © Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service

Об этом заявил бывший пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

«Никакой конфиденциальной информации на сервере не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только онлайн», — написал он на своей странице в Facebook.

При этом Цеголко добавил, что в СНБО «есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента пропали серверы с секретной информацией.

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