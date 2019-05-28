Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг данные об исчезновении серверов

Вся техника из ситуационной комнаты в администрации президента была арендована на средства бывшего украинского лидера Петра Порошенко, поэтому была возвращена владельцу.

Об этом заявил бывший пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

«Никакой конфиденциальной информации на сервере не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только онлайн», — написал он на своей странице в Facebook.

При этом Цеголко добавил, что в СНБО «есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента пропали серверы с секретной информацией.