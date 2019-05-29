Дело о потерянных серверах: что стоит за «пропажей» секретных данных из администрации президента Украины

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Владимир Смирнов, Анна Лушникова, Полина Полетаева
Представитель Петра Порошенко рассказал, что оборудование из ситуационной комнаты администрации президента Украины было взято в аренду и теперь возвращено владельцам. При этом, по его словам, никакой конфиденциальной информации на серверах не было. Ранее новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны республики Александр Данилюк заявил, что в процессе передачи власти на Украине из ситуационной комнаты вывезли серверы с секретной информацией. Он добавил, что разбираться в ситуации будут правоохранительные органы. Эксперты полагают, что техника, скорее всего, уже уничтожена, чтобы избежать попадания информации в руки команды Владимира Зеленского.
Дело о потерянных серверах: что стоит за «пропажей» секретных данных из администрации президента Украины
  • Ситуационная комната в администрации президента и пустой стеллаж для серверов
  • © @poroshenko/Twitter; alex.danylyuk/Facebook

Новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил об исчезновении серверов и другого оборудования из ситуационной комнаты администрации президента страны. Об этом секретарь СНБО, накануне назначенный на пост Владимиром Зеленским, рассказал в ходе опубликованного в Facebook видеообращения.

На записи Данилюк демонстрирует помещение ситуационной комнаты, где, по его словам, ещё недавно находилось множество мониторов, присоединённых к серверам в соседнем помещении, на которых хранилась секретная информация. Однако сейчас в комнате остались лишь государственный флаг Украины и полотно с гербом страны.

«Это ситуационная комната администрации президента, вот так сейчас она выглядит. Ещё месяц назад она выглядела совершенно иначе, на всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам... Всё было снято во время смены власти, вот такая получилась «цивилизованная» передача власти на Украине», — рассказал политик.

«Остались только флаги, под которыми принимались решения во время совещаний, где зачастую использовалась информация с секретных источников. Информация попадала из защищённых каналов связи в эту комнату. Эта информация хранилась на серверах, которые находились в этой комнате. Сейчас их нет, серверы также были вывезены» — продемонстрировал Данилюк.

В заключение он риторически поинтересовался судьбой этих хранилищ секретной информации, добавив, что разбираться в ситуации будут правоохранительные органы.

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Ответ представителей администрации экс-президента Петра Порошенко на поставленный вопрос не заставил себя долго ждать. По словам бывшего пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко, вся техника для ситуационной комнаты была в своё время арендована за личный счёт Порошенко и сейчас возвращена арендодателю.

«Никакой конфиденциальной информации на серверах не хранилось, доступ к ней обеспечивался только онлайн. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Погранслужбе, СБУ или налоговой», — пояснил Цеголко.

При этом он подколол Александра Данилюка, обратив его внимание, что в Совете нацбезопасности, где теперь тот теперь работает, есть свой ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами.

Этот тезис подтвердил и предшественник Данилюка Александр Турчинов, пояснив, что видеозапись была сделана в помещениях администрации президента Украины на Банковой улице, тогда как главный ситуационный центр СНБО находится на улице Болбочана.

«Оборудование помещений работников СНБО находится под надёжной охраной и работает в штатном режиме. Когда Александр Данилюк попадёт на своё рабочее место в аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться», — добавил Турчинов, приложив к этому сообщению фотографию того самого рабочего места.

  • © oleksandr.turchynov/Facebook

Добавим, что после своего назначения Данилюк рассказал журналистам о намерении превратить СНБО в «стратегическую площадку для принятия важных решений для государства». По его словам, в настоящее время к таким вопросам относятся проблемы энергетики и финансовой ситуации в стране, помимо национальной безопасности, которая является основной сферой работы Совета, передаёт «Интерфакс-Украина».

Данилюк заявил, что намерен сформировать в СНБО «мощную команду», чтобы он стал «сильным аналитическим центром, который будет давать рекомендации высшему руководству государства для принятия решений на все важные темы».

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Возвращаясь к вопросу о буквально разобранной на части ситуационной комнате в администрации президента, украинские журналисты вспомнили интервью, которое в сентябре 2018-го дал «Украинской правде» бывший замглавы администрации Порошенко Дмитрий Шимкив.

Тогда он заявил, что это помещение создавалось «с нуля», а серверное оборудование для его оснащения собиралось из нескольких источников, включая Нацбанк Украины и Центризбирком.

«Очень часто говорят, а как же вы искали это оборудование? Мы пошли, посмотрели, кто вообще закупал в стране большие серверы и что они с ними делают. Выяснилось, что ЦИК когда-то на выборы купила большую стойку «железа». Я спрашиваю, а где это? Оно стоит в Укртелекоме. Вам надо? Нет. Мы пишем запрос, и нам передают. Супер, сервер уже нашли», — рассказал Шимкив.

«Пакости со стороны администрации Порошенко»

Комментируя ситуацию вокруг серверов, которые были вывезены из помещений администрации президента Украины, доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в беседе с RT усомнился в том, что оборудование было просто возвращено арендодателям.

«Если бы при этом стащили ещё пару сервизов и солонку, то история имела бы морально-политический подтекст, но тут речь идёт о серверах и история более серьёзная. На серверах хранились стенограммы переговоров, протоколы заседаний, служебные переписки. Даже если это всё стёрто методом delete, всё можно восстановить. Видимо, поэтому данные сервера вывезли и, я думаю, уничтожили», — предположил эксперт.

Он добавил, что подобные действия недопустимы в рамках цивилизованной политики, однако на Украине ситуация обстоит иначе. Кроме того, Порошенко и Зеленский являются не просто политическими, но идеологическими противниками, поэтому экс-президент всеми средствами продолжает борьбу против своего преемника.

«Понятно, что это просто пакости со стороны администрации Порошенко... С одной стороны, они заметают следы, потому что на этих серверах вполне может быть информация, которую Порошенко не хотел бы показывать Зеленскому. А с другой — он действительно просто делает мелкие пакости. Всё-таки, Пётр Алексеевич очень обиделся, что проиграл», — полагает глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко.

Собеседник RT также усомнился в том, что вывезенные с Банковой сервера были взяты в аренду Порошенко как частным лицом (скорее его администрацией или частной службой), а потому оборудование вряд ли было передано тем или иным фирмам, у которых его арендовали.

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