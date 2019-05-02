В ЛНР назвали сроки приёма заявлений на получение российского гражданства

Миграционная служба самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) начнёт принимать заявления жителей региона на получение российского гражданства с 6 мая.

«Приём заявлений от граждан будет осуществляться с 6 мая 2019 года в управлении миграционной службы МВД ЛНР», — рассказал РИА Новости представитель пресс-службы ЦОС ведомства.

Ранее стало известно, что, согласно данным опроса, проведённого среди населения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, 86% респондентов хотели бы получить гражданство России.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донбасса смогут получать российские паспорта по упрощённой схеме.