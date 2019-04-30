Песков рассказал о проблемах жителей ДНР и ЛНР из-за документов

Наличие российского гражданства позволит жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик иметь документы, признаваемые не только в России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Люди же путешествуют не только на территории России, они сталкиваются с другими проблемами», — сказал он журналистам.

По его словам, многие не могут возобновить свои проездные документы, свои паспорта, находясь на территории этих республик.

«В России они, предположим, могли использовать эти документы, но никоим образом они не могли это делать где-то в других направлениях», — подчеркнул Песков.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донбасса могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.