В МИД Венгрии назвали неприемлемым украинский закон о языке

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый Верховной радой закон об исключительном использовании украинского языка.

Об этом сообщает портал Hirado.

По его словам, данный закон нарушает права венгерского меньшинства и отражает видение президента Украины Петра Порошенко, который, по мнению министра, продвигал антивенгерскую политику.

«Мы надеемся, что на основе взаимного уважения и желания найти решение мы сможем прояснить ситуацию с законами, затрагивающими права венгерской общины, с новым, избранным подавляющим большинством президентом», — сказал он, подразумевая победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.

Как добавил Сийярто, заявления Зеленского дают повод для надежды на нормализацию отношений между Венгрией и Украиной.

Ранее Верховная рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка во множестве сфер, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления, в учебных заведениях и больницах.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что документ будет проанализирован на соответствие Конституции страны.