В МИД Венгрии назвали неприемлемым украинский закон о языке

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый Верховной радой закон об исключительном использовании украинского языка.
В МИД Венгрии назвали неприемлемым украинский закон о языке
  • © Jens Kalaene/ZB
  • globallookpress.com

Об этом сообщает портал Hirado.

По его словам, данный закон нарушает права венгерского меньшинства и отражает видение президента Украины Петра Порошенко, который, по мнению министра, продвигал антивенгерскую политику.

«Мы надеемся, что на основе взаимного уважения и желания найти решение мы сможем прояснить ситуацию с законами, затрагивающими права венгерской общины, с новым, избранным подавляющим большинством президентом», — сказал он, подразумевая победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.

Как добавил Сийярто, заявления Зеленского дают повод для надежды на нормализацию отношений между Венгрией и Украиной.

Ранее Верховная рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка во множестве сфер, в том числе в органах государственной власти и местного самоуправления, в учебных заведениях и больницах.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что документ будет проанализирован на соответствие Конституции страны. 

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