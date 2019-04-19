В штабе Зеленского рассказали о возможных финансовых реформах

Виктория Страхова, советник по банковской деятельности кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского, назвала приоритетные направления в предлагаемой реформе финансового сектора страны.

«В нашей финансовой стране мечты: украинские банки кредитуют долгосрочные инвестиционные проекты и строительство дорог по всей стране... малый бизнес и мелкие предприниматели могут получить кредит для открытия бизнеса по уменьшенным... ставкам», — написала представитель команды шоумена на своей странице в Facebook.

По её словам, такие меры позволят увеличить объём корпоративных кредитов и помогут малому бизнесу.

Среди других планов Зеленского она назвала помощь молодым семьям в получении ипотеки, защиту прав потребителей банковских услуг и перевод финансового сектора в цифровой формат.

Кроме того, по мнению штаба Зеленского, новой украинской администрации следует заняться повышением общей финансовой грамотности граждан, развитием фондового рынка, а также внедрением накопительной пенсионной системы.

Ранее Зеленский представил свою команду министров в случае победы на президентских выборах на Украине.

Опрос, проведённый Киевским международным институтом социологии 9—14 апреля, показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре выборов. Так, из общего количества респондентов, собирающихся голосовать и определившихся с выбором, 72,2% готовы поддержать Зеленского, 25,4% — Порошенко.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН прокомментировал результаты опроса.