В штабе Зеленского рассказали о возможных финансовых реформах

Короткая ссылка
Виктория Страхова, советник по банковской деятельности кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского, назвала приоритетные направления в предлагаемой реформе финансового сектора страны.
В штабе Зеленского рассказали о возможных финансовых реформах
  • Reuters

«В нашей финансовой стране мечты: украинские банки кредитуют долгосрочные инвестиционные проекты и строительство дорог по всей стране... малый бизнес и мелкие предприниматели могут получить кредит для открытия бизнеса по уменьшенным... ставкам», — написала представитель команды шоумена на своей странице в Facebook.

По её словам, такие меры позволят увеличить объём корпоративных кредитов и помогут малому бизнесу.

Среди других планов Зеленского она назвала помощь молодым семьям в получении ипотеки, защиту прав потребителей банковских услуг и перевод финансового сектора в цифровой формат.

Кроме того, по мнению штаба Зеленского, новой украинской администрации следует заняться повышением общей финансовой грамотности граждан, развитием фондового рынка, а также внедрением накопительной пенсионной системы.

Ранее Зеленский представил свою команду министров в случае победы на президентских выборах на Украине.

Опрос, проведённый Киевским международным институтом социологии 9—14 апреля, показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре выборов. Так, из общего количества респондентов, собирающихся голосовать и определившихся с выбором, 72,2% готовы поддержать Зеленского, 25,4% — Порошенко.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН прокомментировал результаты опроса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить