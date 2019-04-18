Команда Зеленского намерена работать в нормандском формате
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«Мы хотим активизировать работу в нормандском формате, и наш первый фокус будет на гуманитарных аспектах и вопросах безопасности людей», — цитирует Интерфакс Данилюка.
В марте украинский лидер Пётр Порошенко пообещал возобновить переговоры по Донбассу в нормандском формате после президентских выборов.
Позднее он заявил о планах созвать соответствующую встречу после проведения выборов на Украине.