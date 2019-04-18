Команда Зеленского намерена работать в нормандском формате

Короткая ссылка
Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк, который входит в команду кандидата в президенты Владимира Зеленского, заявил в эфире «1+1», что команда шоумена намерена активизировать работу в нормандском формате.
Команда Зеленского намерена работать в нормандском формате
  • © Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы хотим активизировать работу в нормандском формате, и наш первый фокус будет на гуманитарных аспектах и вопросах безопасности людей», — цитирует Интерфакс Данилюка.

В марте украинский лидер Пётр Порошенко пообещал возобновить переговоры по Донбассу в нормандском формате после президентских выборов. 

Позднее он заявил о планах созвать соответствующую встречу после проведения выборов на Украине. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить