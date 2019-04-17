ЦИК Украины рассмотрит возможность изменения порядка проведения дебатов

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Глава Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) Татьяна Слипачук заявила, что 18 апреля ведомство рассмотрит возможность внесения изменений в порядок проведения дебатов кандидатов на пост главы государства.
ЦИК Украины рассмотрит возможность изменения порядка проведения дебатов
  • РИА Новости

По её словам, это необходимо для того, чтобы дебаты кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского возможно было провести на стадионе «Олимпийский» в Киеве без нарушений законодательства.

«Центральная избирательная комиссия... проведёт совещание для решения этого вопроса (внесения изменений в положение о порядке проведения дебатов. — RT) в соответствии с законом», — приводит слова Слипачук РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Порошенко и Зеленский проведут дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00.

Политолог и публицист Армен Гаспарян в беседе с Inforeactor оценил происходящее на Украине в преддверии второго тура выборов президента страны.

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