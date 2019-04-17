Порошенко заявил, что не собирается унижать Зеленского

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не намерен унижать или обижать кандидата на пост главы государства шоумена Владимира Зеленского.

«Я очень сожалею, что тут не было Зеленского. Речь не идёт о том, что я хочу его обидеть или унизить. Я уважаю его как творческую личность. Но есть угроза слабости, некомпетентности и просто опасности для государства», — приводит РИА Новости слова Порошенко.

Кроме того, представитель штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского может попытаться сорвать дебаты на киевском стадионе «Олимпийский».

Ранее Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского.