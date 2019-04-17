Порошенко заявил, что не собирается унижать Зеленского

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не намерен унижать или обижать кандидата на пост главы государства шоумена Владимира Зеленского.
Порошенко заявил, что не собирается унижать Зеленского
  • РИА Новости

«Я очень сожалею, что тут не было Зеленского. Речь не идёт о том, что я хочу его обидеть или унизить. Я уважаю его как творческую личность. Но есть угроза слабости, некомпетентности и просто опасности для государства», — приводит РИА Новости слова Порошенко.

Кроме того, представитель штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского может попытаться сорвать дебаты на киевском стадионе «Олимпийский».

Ранее Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского.

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