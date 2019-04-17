В штабе Порошенко опасаются срыва дебатов командой Зеленского

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского может попытаться сорвать дебаты на киевском стадионе «Олимпийский», заявил представитель штаба действующего главы государства Петра Порошенко Олег Медведев.

По его словам, ночью команда Зеленского в одностороннем порядке начала якобы бесплатное распространение билетов, при этом любые попытки зарегистрироваться на сайте заканчиваются неудачей.

Так, он рассказал, что неоднократно пытался зарегистрироваться и получить билет, но безуспешно.

«Это, конечно, создаёт определенные подозрения, что таким способом в фан-зоне планируют сформировать группу агрессивных сторонников Зеленского, которые будут пытаться сорвать дискуссию и превратить дебаты в шапито», — цитирует Медведева телеканал «112 Украина».

Ранее Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского.

Планируется, что они пройдут на стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00.