Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал действующего лидера страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.
Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам
  • Reuters

«Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьёзный пост — пост президента Украины», — сказал Зеленский.

В ходе обращения он выступил с призывом к Порошенко «посадить убийц Екатерины Гандзюк, посадить Свинарчуков», а также вспомнить об арестованных российской стороной после инцидента в Керченском проливе украинских моряках.

«Вспомнить о том, что вы забыли о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решёткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаётесь анализов всем и накричитесь на стадионе», — добавил Зеленский.

Ранее СМИ передавали, что в ряде украинских городов 14 апреля стали появляться билборды с изображением затылка Петра Порошенко и надписью «конец».

Также в штабе Зеленского заявили, что шоумен ожидает Порошенко на дебаты в пятницу, 19 апреля, в 19:00 на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

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