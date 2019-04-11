Суд в Лондоне оставил под стражей Ассанжа

На Украине возбудили уголовное дело из-за видео с Зеленским и фурой

Короткая ссылка
Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту распространения видеоролика, в котором кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает фура. Об этом сообщает пресс-служба украинского МВД.
На Украине возбудили уголовное дело из-за видео с Зеленским и фурой
  • Reuters

Как отмечается, дело заведено по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса («Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля»).

В настоящее время выясняются обстоятельства появления видео и лица, причастные к его заказу, изготовлению и распространению, проинформировали в ведомстве.

Кроме того, готовится официальный запрос к представителям администрации социальных сетей, распространивших материал, с целью его удаления.

Ранее в штабе Зеленского заявили, что в Telegram-канале президента Петра Порошенко появился соответствующий ролик. Команда намерена рекомендовать правоохранительным органам усилить кандидату охрану.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить