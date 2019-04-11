На Украине возбудили уголовное дело из-за видео с Зеленским и фурой

Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту распространения видеоролика, в котором кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает фура. Об этом сообщает пресс-служба украинского МВД.

Как отмечается, дело заведено по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса («Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля»).

В настоящее время выясняются обстоятельства появления видео и лица, причастные к его заказу, изготовлению и распространению, проинформировали в ведомстве.

Кроме того, готовится официальный запрос к представителям администрации социальных сетей, распространивших материал, с целью его удаления.

Ранее в штабе Зеленского заявили, что в Telegram-канале президента Петра Порошенко появился соответствующий ролик. Команда намерена рекомендовать правоохранительным органам усилить кандидату охрану.