На Украине возбудили уголовное дело из-за видео с Зеленским и фурой
- Reuters
Как отмечается, дело заведено по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса («Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля»).
В настоящее время выясняются обстоятельства появления видео и лица, причастные к его заказу, изготовлению и распространению, проинформировали в ведомстве.
Кроме того, готовится официальный запрос к представителям администрации социальных сетей, распространивших материал, с целью его удаления.
Ранее в штабе Зеленского заявили, что в Telegram-канале президента Петра Порошенко появился соответствующий ролик. Команда намерена рекомендовать правоохранительным органам усилить кандидату охрану.