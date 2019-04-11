В штабе Зеленского прокомментировали появление ролика с фурой

Штаб украинского лидера Петра Порошенко опубликовал ролик, на котором грузовик сбивает кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Об этом заявили в команде Зеленского.

Отмечается, что «видео смонтировано на основе последнего рекламного ролика, который вышел утром того же дня».

«Понятно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану», — говорится в сообщении.

Указывается, что видео появилось в Telegram-канале.

Ранее предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным. Как уточнялось, сюжет призван «напомнить стране, что в условиях таких внешних вызовов нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом».