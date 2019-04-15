СМИ: На Украине появились билборды с изображением Порошенко и надписью «конец»

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В ряде украинских городов 14 апреля стали появляться билборды с изображением затылка главы государства Петра Порошенко и надписью «конец».
СМИ: На Украине появились билборды с изображением Порошенко и надписью «конец»
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Как передаёт «Громадське», о происходящем сообщают жители страны в социальных сетях.

В свою очередь, в администрации Порошенко заявили, что не имеют к ситуации какого-либо отношения.

«Да вы смеетесь? Мы же не идиоты, чтобы вешать такую глупость. Мы вообще стараемся осторожно подходить к подобным вещам после бордов с Путиным», — уточнил заведующий отделом Главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко.

Он также выразил мнение, что к инциденту может быть причастен мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. 

По словам представителя Национальной полиции Украины Ярослава Тракало, агитационные билборды были размещены с нарушением законодательства, в скором времени их снимут, передаёт «Украинская правда».

Ранее стало известно, что полиция Украины возбудила уголовное дело по факту распространения видеоролика, в котором кандидата в президенты Владимира Зеленского «сбивает» фура.

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