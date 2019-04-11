Штаб Порошенко убрал с билбордов изображение Путина
- © Мария Захарова
Отмечается, что обновлённые плакаты наклеивают поверх старых рекламных щитов.
«Путин исчез. И остался на баннерах обвисший, оплывший второй подбородок», — рассказала ТАСС экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.
Ранее в Кремле, комментируя появление на улицах городов Украины плакатов с изображением российского президента, заявили, что «выбирают Путина».
Авторы идеи агитационных плакатов отмечали, что представленный сюжет призван напомнить стране о необходимости сильного президента «в условиях таких внешних вызовов».