Штаб Порошенко убрал с билбордов изображение Путина

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко убрал с ранее появившихся агитационных билбордов изображение российского лидера Владимира Путина, оставив только фотографию украинского лидера.

Отмечается, что обновлённые плакаты наклеивают поверх старых рекламных щитов.

«Путин исчез. И остался на баннерах обвисший, оплывший второй подбородок», — рассказала ТАСС экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Ранее в Кремле, комментируя появление на улицах городов Украины плакатов с изображением российского президента, заявили, что «выбирают Путина».

Авторы идеи агитационных плакатов отмечали, что представленный сюжет призван напомнить стране о необходимости сильного президента «в условиях таких внешних вызовов».