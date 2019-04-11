Ассанж арестован в Лондоне

Штаб Порошенко убрал с билбордов изображение Путина

Короткая ссылка
Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко убрал с ранее появившихся агитационных билбордов изображение российского лидера Владимира Путина, оставив только фотографию украинского лидера.
Штаб Порошенко убрал с билбордов изображение Путина
  • © Мария Захарова
  • Facebook

Отмечается, что обновлённые плакаты наклеивают поверх старых рекламных щитов.

«Путин исчез. И остался на баннерах обвисший, оплывший второй подбородок», — рассказала ТАСС экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Ранее в Кремле, комментируя появление на улицах городов Украины плакатов с изображением российского президента, заявили, что «выбирают Путина».

Авторы идеи агитационных плакатов отмечали, что представленный сюжет призван напомнить стране о необходимости сильного президента «в условиях таких внешних вызовов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить