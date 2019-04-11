АССАНЖ АРЕСТОВАН В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ США ОБ ЭКСТРАДИЦИИ — СКОТЛЕНД-ЯРД

Порошенко заявил о «влиянии» России на выборы президента Украины

Короткая ссылка
Действующий глава Украины Пётр Порошенко заявил, что страна не смогла избежать «российского влияния» на президентские выборы в ходе первого тура голосования. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Порошенко заявил о «влиянии» России на выборы президента Украины
  • Reuters

«Я вынужден признать, что несмотря на наши усилия, нам не удалось полностью избежать российского влияния на украинские выборы», — заявил украинский лидер во время выступления на Киевском форуме по безопасности.

При этом он отметил, что механизм и последствия этого ещё предстоит тщательно изучить и проанализировать.

Ранее Порошенко заявил об угрозе для Украины «откатиться под имперскую Россию».

По его словам, во втором туре президентских выборов украинцы будут выбирать между Европой и Россией.

7 апреля в ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов. Зеленский получил 5 714 034 голоса избирателей (30,24%), Порошенко — 3 014 609 голосов (15,95%).

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить