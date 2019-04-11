Порошенко заявил о «влиянии» России на выборы президента Украины

Действующий глава Украины Пётр Порошенко заявил, что страна не смогла избежать «российского влияния» на президентские выборы в ходе первого тура голосования. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я вынужден признать, что несмотря на наши усилия, нам не удалось полностью избежать российского влияния на украинские выборы», — заявил украинский лидер во время выступления на Киевском форуме по безопасности.

При этом он отметил, что механизм и последствия этого ещё предстоит тщательно изучить и проанализировать.

Ранее Порошенко заявил об угрозе для Украины «откатиться под имперскую Россию».

По его словам, во втором туре президентских выборов украинцы будут выбирать между Европой и Россией.

7 апреля в ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов. Зеленский получил 5 714 034 голоса избирателей (30,24%), Порошенко — 3 014 609 голосов (15,95%).

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского в стране.