МИД заявил о «красноречивых» фактах нарушений на украинских выборах

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин в интервью РИА Новости сообщил о наличии «красноречивых» свидетельств нарушений в первом туре выборов украинского президента.

По его словам, российская сторона вынуждена наблюдать за выборами на Украине дистанционно, опираясь на сообщения украинских СМИ и отчёты международных наблюдателей.

«Публикуемая информация красноречиво свидетельствует об имевших место нарушениях, о чём я уже упоминал», — сказал Карасин.

Он добавил, что в числе нарушений есть манипуляции с избирательными списками, в которые включались «мёртвые души».

Также он сообщил, что Россия не будет направлять наблюдателей на второй тур выборов на Украине.