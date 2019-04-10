МИД заявил о «красноречивых» фактах нарушений на украинских выборах
- Reuters
По его словам, российская сторона вынуждена наблюдать за выборами на Украине дистанционно, опираясь на сообщения украинских СМИ и отчёты международных наблюдателей.
«Публикуемая информация красноречиво свидетельствует об имевших место нарушениях, о чём я уже упоминал», — сказал Карасин.
Он добавил, что в числе нарушений есть манипуляции с избирательными списками, в которые включались «мёртвые души».
Также он сообщил, что Россия не будет направлять наблюдателей на второй тур выборов на Украине.