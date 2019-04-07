Порошенко заявил об угрозе Украины «откатиться под имперскую Россию»

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко заявил, что для страны существует угроза «откатиться под имперскую Россию».

«Украине нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, а не слабак. Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе. Но ещё быстрее — откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть», — написал Порошенко в Twitter.

Он отметил, что 21 апреля, в день второго тура президентских выборов, перед украинцами будет стоять выбор между Европой и Россией.

Ранее депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев призвал голосовать во втором туре выборов против Порошенко.

Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.