На Украине националисты обвинили штаб Порошенко в подкупе избирателей

Украинские общественные организации «Национальные дружины» и «Национальный мониторинг» обвинили штаб кандидата в президенты и действующего главы государства Петра Порошенко в массовом подкупе избирателей.

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление указанных организаций.

В сообщении говорится, что во время первого тура президентских выборов на Украине около 1,3 тыс. официальных наблюдателей от этих организаций наблюдали за голосованием.

«Ими были обнаружены сотни фактов нарушений избирательного законодательства, но главным результатом наблюдения стало выявление признаков массового и организованного подкупа избирателей со стороны штабов кандидата и действующего президента Петра Порошенко, что повлияло на общий результат голосования в первом туре», — указано в заявлении.

В связи с этим они намерены провести акцию протеста возле Оболонского управления полиции Киева с требованием открыть уголовное производство по факту произошедшего.

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