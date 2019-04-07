Порошенко пообещал существенные изменения в своей команде в случае переизбрания

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Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в случае переизбрания на новый срок в его команде произойдут существенные изменения.
Порошенко пообещал существенные изменения в своей команде в случае переизбрания
  • © Petro Poroshenko/via Globallookpress.com
  • globallookpress.com

«Произойдут существенные изменения в команде, будет большее количество молодых новых людей. У меня сейчас много предложений, которые мы анализируем и которые будут представлены», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее Порошенко пообещал соотечественникам в случае своего переизбрания на пост главы государства в течение пяти лет построить «великую страну богатых людей».

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Депутат Госдумы России Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую кампанию на Украине.

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