Порошенко пообещал существенные изменения в своей команде в случае переизбрания
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- globallookpress.com
«Произойдут существенные изменения в команде, будет большее количество молодых новых людей. У меня сейчас много предложений, которые мы анализируем и которые будут представлены», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Ранее Порошенко пообещал соотечественникам в случае своего переизбрания на пост главы государства в течение пяти лет построить «великую страну богатых людей».
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