В Госдуме призвали Омеляна вспомнить уроки истории после слов о танках

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Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о его планах «приехать в Москву вместе с союзниками на танках».
В Госдуме призвали Омеляна вспомнить уроки истории после слов о танках
  • РИА Новости

«Неплохо было бы украинскому министру перелистнуть страницы истории. Сколько таких вот танкистов доехало до Москвы? Ни одного», — цитирует его газета «Известия»

Ранее Омелян заявил, что «приедет в Москву вместе с союзниками на танках». Подобным образом украинский политик прокомментировал приглашение Союза транспортников России в столицу.

Бальбек отметил, что с чиновником, для которого танк является основным средством для поездок за границу, бессмысленно вести диалог на тему возобновления транспортного сообщения.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков впоследствии оценили слова Омеляна.

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