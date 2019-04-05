В Госдуме призвали Омеляна вспомнить уроки истории после слов о танках

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о его планах «приехать в Москву вместе с союзниками на танках».

«Неплохо было бы украинскому министру перелистнуть страницы истории. Сколько таких вот танкистов доехало до Москвы? Ни одного», — цитирует его газета «Известия».

Ранее Омелян заявил, что «приедет в Москву вместе с союзниками на танках». Подобным образом украинский политик прокомментировал приглашение Союза транспортников России в столицу.

Бальбек отметил, что с чиновником, для которого танк является основным средством для поездок за границу, бессмысленно вести диалог на тему возобновления транспортного сообщения.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков впоследствии оценили слова Омеляна.