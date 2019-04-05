В Госдуме оценили обещание Омеляна приехать в Москву «на танках»

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Полина Полетаева
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что он приедет в Москву «вместе с союзниками на танках».
В Госдуме оценили обещание Омеляна приехать в Москву «на танках»
  • Владимир Омелян
  • Reuters

Так он прокомментировал приглашение Союза транспортников России в столицу.

«Больной человек. Украина сама создала большие проблемы своим гражданам, лишив их возможности прямого полёта в Россию…В ответ на это, наши службы предложили восстановить прямое сообщение, которое Украина прервала. И вот, вместо того, чтобы идти на сближение, идти на решение вопросов, команда Порошенко продолжает в свою, уже абсолютно проигрышную, игру, продолжая нагнетать обстановку», — сказал Чепа.

Депутат отметил, что запрет прямых полётов в Россию «абсолютно не в интересах украинских граждан».

«Потому что летали в Россию, в основном, граждане, приезжающие на работу. Это ударяет по карману украинских граждан и создаёт им дополнительные проблемы…Те украинские граждане которые работают в России, очевидно, не будут голосовать за Порошенко. Поэтому, как раз, многие из них и были лишены права голоса», — считает он.

Ранее украинский министр пообещал приехать в Москву «с союзниками на танках».

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