Пушков рассказал, куда могут въехать на танке «киевские болтуны»

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter отреагировал на слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о его намерении «приехать в Москву вместе с союзниками на танках».
Пушков рассказал, куда могут въехать на танке «киевские болтуны»
  • Алексей Пушков
  • © Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

По словам сенатора, единственным человеком, который собирался въехать в Москву на танке, был Адольф Гитлер. 

«Но у него хотя бы было много танков и был план действий. У киевских болтунов — ни того ни другого. На танке куда-то собрались въехать. В итоге в выгребную яму могут лишь въехать», — написал Пушков.

Ранее Омелян заявил, что «приедет в Москву вместе с союзниками на танках». Подобным образом украинский политик прокомментировал приглашение Союза транспортников России в столицу.

Впоследствии официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила слова министра.

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