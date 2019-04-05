Пушков рассказал, куда могут въехать на танке «киевские болтуны»
- Алексей Пушков
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По словам сенатора, единственным человеком, который собирался въехать в Москву на танке, был Адольф Гитлер.
«Но у него хотя бы было много танков и был план действий. У киевских болтунов — ни того ни другого. На танке куда-то собрались въехать. В итоге в выгребную яму могут лишь въехать», — написал Пушков.
Ранее Омелян заявил, что «приедет в Москву вместе с союзниками на танках». Подобным образом украинский политик прокомментировал приглашение Союза транспортников России в столицу.
Впоследствии официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила слова министра.