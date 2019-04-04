Украинский министр пообещал приехать в Москву «с союзниками на танках»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что «приедет в Москву вместе с союзниками на танках». Так он прокомментировал приглашение Союза транспортников России в столицу.

«Ребята, не выиграет ваш кандидат, зря стараетесь. А в Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках с надписью «На Москву». Повторим поход Сагайдачного», — написал Омелян на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Омеляну на 40-летие подарили торт в виде развалин Московского Кремля.

В октябре 2018 года Омелян предложил украинцам «возвратить Кубань и Москву».

В августе министр высказал мнение, что возможное прекращение железнодорожного и автобусного сообщения с Россией пойдёт на пользу Украине. По его словам, закрытие авиасообщения с Россией благоприятно сказалось на ситуации.