Украинский министр пообещал приехать в Москву «с союзниками на танках»

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что «приедет в Москву вместе с союзниками на танках». Так он прокомментировал приглашение Союза транспортников России в столицу.
Украинский министр пообещал приехать в Москву «с союзниками на танках»
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  • © Міністерство інфраструктури України

«Ребята, не выиграет ваш кандидат, зря стараетесь. А в Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках с надписью «На Москву». Повторим поход Сагайдачного», — написал Омелян на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Омеляну на 40-летие подарили торт в виде развалин Московского Кремля.

В октябре 2018 года Омелян предложил украинцам «возвратить Кубань и Москву».

В августе министр высказал мнение, что возможное прекращение железнодорожного и автобусного сообщения с Россией пойдёт на пользу Украине. По его словам, закрытие авиасообщения с Россией благоприятно сказалось на ситуации.

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