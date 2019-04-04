Украинский министр пообещал приехать в Москву «с союзниками на танках»
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«Ребята, не выиграет ваш кандидат, зря стараетесь. А в Москве мы обязательно будем! Вместе с союзниками! На танках с надписью «На Москву». Повторим поход Сагайдачного», — написал Омелян на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что Омеляну на 40-летие подарили торт в виде развалин Московского Кремля.
В октябре 2018 года Омелян предложил украинцам «возвратить Кубань и Москву».
В августе министр высказал мнение, что возможное прекращение железнодорожного и автобусного сообщения с Россией пойдёт на пользу Украине. По его словам, закрытие авиасообщения с Россией благоприятно сказалось на ситуации.