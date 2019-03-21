В Кремле объяснили отсутствие стенограммы беседы Путина и Назарбаева

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На сайте Кремля отсутствует информация о телефонном разговоре 19 марта президента России Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым, объявившим о своей отставке, поскольку беседа носила особый характер.
В Кремле объяснили отсутствие стенограммы беседы Путина и Назарбаева
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет информации об этом разговоре на сайте, потому что он носил особый характер. Президент счёл возможным и необходимым заранее уведомить Путина о своём решении, и мы в данном случае посчитали корректным сделать так, чтобы наши казахстанские партнёры сами дали информацию о разговоре в том объёме, который они считают необходимым. Что и было сделано», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что Назарбаев не советовался с Путиным перед своей отставкой.

Ранее Путин поговорил по телефону с Назарбаевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

19 марта Назарбаев объявил о своей отставке. Как сообщали в Кремле, Путин говорил 19 марта с ним по телефону. При этом подробности не разглашались. 

Позднее в пресс-службе президента Казахстана рассказали, что два лидера в ходе разговора обсуждали решение Назарбаева уйти в отставку. 

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