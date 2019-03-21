Путин провёл телефонный разговор с Назарбаевым и Токаевым

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Нурсултаном Назарбаевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с первым президентом Республики Казахстан, председателем Совета безопасности Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым и президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым», — отмечается в сообщении.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Медведев отметил выдающуюся роль Назарбаева в становлении и успешном развитии современного Казахстана, а также в укреплении двусторонних отношений.

19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве главы республики. Их исполнение на оставшийся срок переходит к Касым-Жомарту Токаеву.