Путин провёл телефонный разговор с Назарбаевым и Токаевым

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Нурсултаном Назарбаевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом говорится на сайте Кремля.
Путин провёл телефонный разговор с Назарбаевым и Токаевым
  • РИА Новости

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с первым президентом Республики Казахстан, председателем Совета безопасности Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым и президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым», — отмечается в сообщении.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Медведев отметил выдающуюся роль Назарбаева в становлении и успешном развитии современного Казахстана, а также в укреплении двусторонних отношений.

19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве главы республики. Их исполнение на оставшийся срок переходит к Касым-Жомарту Токаеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить