Путин провёл телефонный разговор с Назарбаевым и Токаевым
- РИА Новости
«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с первым президентом Республики Казахстан, председателем Совета безопасности Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым и президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым», — отмечается в сообщении.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Медведев отметил выдающуюся роль Назарбаева в становлении и успешном развитии современного Казахстана, а также в укреплении двусторонних отношений.
19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве главы республики. Их исполнение на оставшийся срок переходит к Касым-Жомарту Токаеву.