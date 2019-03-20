Парламент Казахстана одобрил переименование столицы в Нурсултан

Депутаты парламента Казахстана приняли поправки в Конституцию о переименовании столицы в Нурсултан в честь Назарбаева.

Как сообщает РИА Новости, спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин назвал данное решение историческим.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что столица страны должна носить имя первого главы республики Нурсултана Назарбаева.

19 марта Нурсултан Назарбаев во время обращения к народу подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве президента республики.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв оценил вероятность изменения политики Казахстана после заявления Нурсултана Назарбаева о досрочной отставке с поста президента республики.