Парламент Казахстана одобрил переименование столицы в Нурсултан

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Депутаты парламента Казахстана приняли поправки в Конституцию о переименовании столицы в Нурсултан в честь Назарбаева.
Парламент Казахстана одобрил переименование столицы в Нурсултан
  • © Hendrik Schmidt
  • globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости, спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин назвал данное решение историческим.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что столица страны должна носить имя первого главы республики Нурсултана Назарбаева.

19 марта Нурсултан Назарбаев во время обращения к народу подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве президента республики.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв оценил вероятность изменения политики Казахстана после заявления Нурсултана Назарбаева о досрочной отставке с поста президента республики.

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