Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в честь Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что столица страны должна носить имя первого главы республики Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника — первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан», — сказал он.

Вместе с этим Токаев выразил мнение, что необходимо установить в столице страны памятник первому президенту и переименовать центральные улицы всех областных городов Казахстана именем Назарбаева.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время обращения к народу подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве президента республики.

20 марта Токаев принёс присягу и вступил в должность президента Казахстана.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT уход в Назарбаева в отставку.

Решение об уходе Назарбаева с поста президента оценил и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.