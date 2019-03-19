Володин прокомментировал решение Назарбаева уйти в отставку
- РИА Новости
По словам спикера Госдумы, вклад Назарбаева в социально-экономическое развитие страны огромен.
«Россия и Казахстан сегодня являются стратегически важными партнёрами во многих сферах», — добавил Володин, отметив, что диалог между государствами развивается на принципах взаимного уважения.
Он также выразил уверенность в том, что следующий президент Казахстана будет продолжать политику добрососедства с Россией, а отношения между двумя странами в рамках Евразийского экономического союза будут укрепляться.
Ранее Назарбаев подписал указ о прекращении полномочий в качестве президента республики.
Впоследствии стало известно, что исполняющим обязанности казахстанского лидера будет председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев.