Володин прокомментировал решение Назарбаева уйти в отставку

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал решение Нурсултана Назарбаева, объявившего о своей отставке с поста президента Республики Казахстан, досрочно сложить полномочия.

По словам спикера Госдумы, вклад Назарбаева в социально-экономическое развитие страны огромен.

«Россия и Казахстан сегодня являются стратегически важными партнёрами во многих сферах», — добавил Володин, отметив, что диалог между государствами развивается на принципах взаимного уважения.

Он также выразил уверенность в том, что следующий президент Казахстана будет продолжать политику добрососедства с Россией, а отношения между двумя странами в рамках Евразийского экономического союза будут укрепляться.

Ранее Назарбаев подписал указ о прекращении полномочий в качестве президента республики.

Впоследствии стало известно, что исполняющим обязанности казахстанского лидера будет председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев.