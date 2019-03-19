Назарбаев заявил, что Токаеву можно доверить управление страной
- Reuters
Об этом передаёт Sputnik Казахстан со ссылкой на обращение Назарбаева.
«Рядом со мной он (Токаев. — RT) работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю... Я верю, что Токаев — именно тот человек, которому мы можем доверить управление Казахстаном», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Назарбаев подписал указ о прекращении полномочий в качестве президента республики.
Впоследствии стало известно, что исполняющим обязанности казахстанского лидера будет председатель сената парламента Токаев.