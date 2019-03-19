Назарбаев заявил, что Токаеву можно доверить управление страной

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Нурсултан Назарбаев, объявивший о своей отставке с поста президента Республики Казахстан, заявил, что назначенному на должность исполняющего обязанности лидера страны Касым-Жомарту Токаеву можно доверить управление государством.
Назарбаев заявил, что Токаеву можно доверить управление страной
  • Reuters

Об этом передаёт Sputnik Казахстан со ссылкой на обращение Назарбаева.

«Рядом со мной он (Токаев. — RT) работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю... Я верю, что Токаев — именно тот человек, которому мы можем доверить управление Казахстаном», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Назарбаев подписал указ о прекращении полномочий в качестве президента республики.

Впоследствии стало известно, что исполняющим обязанности казахстанского лидера будет председатель сената парламента Токаев.

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