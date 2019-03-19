Орджоникидзе: Казахстану очень повезёт, если Токаев станет президентом

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Бывший заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с РИА Новости заявил, что Казахстану «очень повезёт», если назначенный на должность исполняющего обязанности президента республики Касым-Жомарт Токаев станет президентом страны.
Орджоникидзе: Казахстану очень повезёт, если Токаев станет президентом
  • РИА Новости

«Этот человек сменил меня в должности заместителя Генерального секретаря (ООН. — RT)... Он удивительно широко образованный и грамотный человек... Так что если он будет президентом, Казахстану повезёт очень сильно», — объяснил он.

Ранее Нурсултан Назарбаев, объявивший о своей отставке с поста президента Республики Казахстан, заявил, что Токаеву можно доверить управление государством.

Зампред комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT решение Назарбаева уйти в отставку.

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