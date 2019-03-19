В Госдуме прокомментировали отставку Назарбаева

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что он уходит в отставку.

«Назарбаев — первый и единственный президент Казахстана, ему всегда доверял казахский народ... его сегодняшнее решение, наверное, на всех просторах СНГ вызвало небольшой шок: по какому пути пойдёт Казахстан? Нурсултан Абишевич всегда выступал за дружеские отношения с бывшими странами СССР, он считал, что только лишь совместной интеграцией можно решить трудные вопросы. С Россией — это огромный пласт соглашений и в области таможенных, социальных (вопросов. — RT), сельского хозяйства», — отметил Водолацкий.

При этом Водолацкий отметил, что Назарбаев не уходит с политической арены.

«Он остаётся руководителем правящей партии, он остаётся членом Конституционного суда, остаётся возглавлять Совет безопасности», — заключил депутат.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит в отставку.