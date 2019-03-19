Косачёв оценил вероятность изменения политики Казахстана после отставки Назарбаева

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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв на своей странице в социальной сети Facebook оценил вероятность изменения политики Казахстана после заявления Нурсултана Назарбаева о досрочной отставке с поста президента республики.
Косачёв оценил вероятность изменения политики Казахстана после отставки Назарбаева
  • РИА Новости

По мнению сенатора, решение Назарбаева не является вынужденным или необдуманным.

«Это сугубо суверенное и личное решение, которое можно и нужно уважать, коль скоро речь идёт о политике такого калибра», — пояснил Косачёв.

При этом он добавил, что «эпоха Назарбаева» с его решением об отставке не закончится, а идеи политика будут реализовываться в интеграционных проектах.

«Радикальных перемен во внешней и внутренней политике Казахстана точно не будет», — заключил Косачёв.

Ранее Назарбаев подписал указ о прекращении полномочий в качестве президента республики.

Впоследствии стало известно, что исполняющим обязанности казахстанского лидера будет председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с RT прокомментировал назначение Токаева.

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