В Ассоциации российских дипломатов оценили назначение и.о. президента Казахстана

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов прокомментировал RT назначение исполняющим обязанности президента Казахстана председателя сената парламента Касым-Жомарта Токаева.
В Ассоциации российских дипломатов оценили назначение и.о. президента Казахстана
  • РИА Новости

«Что касается Токаева — я очень хорошо знаю его ещё с того времени, когда он был одним из самых талантливых студентов восточного отделения Института международных отношений. Он очень многосторонне подготовленный человек, он был и министром иностранных дел, и два срока уже является руководителем сената парламента. Я думаю, что соратники Назарбаева будут стремиться справиться с той непростой задачей, которая перед ними будет поставлена. Наши традиционно партнёрские отношения сохраняются», — отметил Бакланов.

Ранее Назарбаев  заявил, что уходит в отставку. Исполняющим обязанности президента будет председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

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