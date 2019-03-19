В Ассоциации российских дипломатов оценили назначение и.о. президента Казахстана

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов прокомментировал RT назначение исполняющим обязанности президента Казахстана председателя сената парламента Касым-Жомарта Токаева.

«Что касается Токаева — я очень хорошо знаю его ещё с того времени, когда он был одним из самых талантливых студентов восточного отделения Института международных отношений. Он очень многосторонне подготовленный человек, он был и министром иностранных дел, и два срока уже является руководителем сената парламента. Я думаю, что соратники Назарбаева будут стремиться справиться с той непростой задачей, которая перед ними будет поставлена. Наши традиционно партнёрские отношения сохраняются», — отметил Бакланов.

Ранее Назарбаев заявил, что уходит в отставку. Исполняющим обязанности президента будет председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев.