Медведев провёл телефонный разговор с Назарбаевым
- РИА Новости
Как отмечается, Медведев отметил выдающуюся роль Назарбаева в становлении и успешном развитии современного Казахстана, а также в укреплении двусторонних отношений.
Он также подчеркнул вклад лидера Казахстана в создание Евразийского экономического союза.
Медведев поблагодарил Назарбаева за плодотворную совместную работу и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
Ранее российский президент Владимир Путин поблагодарил Назарбаева за совместную работу.
Накануне Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве главы республики. Их исполнение на оставшийся срок переходит к Касым-Жомарту Токаеву.