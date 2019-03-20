Медведев провёл телефонный разговор с Назарбаевым

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба правительства.

Как отмечается, Медведев отметил выдающуюся роль Назарбаева в становлении и успешном развитии современного Казахстана, а также в укреплении двусторонних отношений.

Он также подчеркнул вклад лидера Казахстана в создание Евразийского экономического союза.

Медведев поблагодарил Назарбаева за плодотворную совместную работу и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Ранее российский президент Владимир Путин поблагодарил Назарбаева за совместную работу.

Накануне Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве главы республики. Их исполнение на оставшийся срок переходит к Касым-Жомарту Токаеву.