Путин поздравил Токаева со вступлением в должность президента Казахстана

Российский президент Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Республики Казахстан.

«В России вас знают как опытного государственного деятеля, вносящего большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами, в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — говорится в сообщении Путина.

Президент добавил, что наращивание конструктивного российско-казахстанского сотрудничества отвечает интересам братских народов, а также «идёт в русле упрочения региональной стабильности и безопасности».

Ранее Путин поблагодарил бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева за совместную работу, а также пожелал ему здоровья.

20 марта Касым-Жомарт Токаев, вступающий в должность президента Республики Казахстан, принёс присягу народу страны.