Путин поздравил Токаева со вступлением в должность президента Казахстана

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Республики Казахстан.
Путин поздравил Токаева со вступлением в должность президента Казахстана
  • Reuters

«В России вас знают как опытного государственного деятеля, вносящего большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими государствами, в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — говорится в сообщении Путина.

Президент добавил, что наращивание конструктивного российско-казахстанского сотрудничества отвечает интересам братских народов, а также «идёт в русле упрочения региональной стабильности и безопасности».

Ранее Путин поблагодарил бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева за совместную работу, а также пожелал ему здоровья.

20 марта Касым-Жомарт Токаев, вступающий в должность президента Республики Казахстан, принёс присягу народу страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить