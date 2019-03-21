Кремль: Назарбаев не советовался с Путиным перед своей отставкой

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не советовался с президентом России Владимиром Путиным перед своей отставкой.
Кремль: Назарбаев не советовался с Путиным перед своей отставкой
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Нет, Нурсултан Абишевич не советовался, и, безусловно, об этом не могло идти и речи. Но, разумеется, он посчитал возможным и необходимым проинформировать президента России о том, что стало, скажем так, достоянием общественности, буквально через несколько часов после разговора», — заявил Песков.

Он отметил, что это дань особым союзническим и дружественным отношениям двух стран, а также особым личным взаимоотношениям Назарбаева и Путина.

21 марта Путин поговорил по телефону с Нурсултаном Назарбаевым и новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В ближайшее время Токаев посетит Россию.

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