Кремль: Назарбаев не советовался с Путиным перед своей отставкой
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- РИА Новости
«Нет, Нурсултан Абишевич не советовался, и, безусловно, об этом не могло идти и речи. Но, разумеется, он посчитал возможным и необходимым проинформировать президента России о том, что стало, скажем так, достоянием общественности, буквально через несколько часов после разговора», — заявил Песков.
Он отметил, что это дань особым союзническим и дружественным отношениям двух стран, а также особым личным взаимоотношениям Назарбаева и Путина.
21 марта Путин поговорил по телефону с Нурсултаном Назарбаевым и новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.