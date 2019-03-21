Новый президент Казахстана Токаев посетит Россию в ближайшее время

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Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ближайшее время посетит Россию. Об этом говорится в сообщении Кремля. Ранее российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым и Токаевым.
Новый президент Казахстана Токаев посетит Россию в ближайшее время
  • Reuters

Отмечается, что Путин тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность главы государства, а также пожелал ему успехов.

«Условлено о тесном взаимодействии в интересах дальнейшего углубления партнёрских российско-казахстанских связей и об организации в ближайшее время визита Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию», — уточняется в сообщении.

20 марта Токаев, вступающий в должность президента Республики Казахстан, принёс присягу народу страны.

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил Токаева со вступлением в должность президента Казахстана, отметив, что он «мудрый государственный деятель, давно заслуживший уважение казахстанского народа».

Ранее Нурсултан Назарбаев во время обращения к народу подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве президента республики.

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