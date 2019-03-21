Лукашенко назвал Токаева мудрым государственным деятелем

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Казахстана. Об этом заявили в пресс-службе президента Белоруссии.

«В Беларуси вы известны как мудрый государственный деятель, давно заслуживший уважение казахстанского народа», — приводятся слова Лукашенко.

Он напомнил, что в ходе недавней встречи в Минске Токаев подтвердил «готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия между двумя странами».

Как отмечается, Лукашенко уверен, что белорусско-казахстанское всестороннее плодотворное сотрудничество будет и впредь развиваться в духе стратегического партнёрства и доверия.

20 марта Токаев, вступающий в должность президента Республики Казахстан, принёс присягу народу страны.

Российский президент Владимир Путин поздравил его со вступлением в должность.