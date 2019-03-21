Лукашенко назвал Токаева мудрым государственным деятелем

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Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Казахстана. Об этом заявили в пресс-службе президента Белоруссии.
Лукашенко назвал Токаева мудрым государственным деятелем
  • Reuters

«В Беларуси вы известны как мудрый государственный деятель, давно заслуживший уважение казахстанского народа», — приводятся слова Лукашенко.

Он напомнил, что в ходе недавней встречи в Минске Токаев подтвердил «готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия между двумя странами».  

Как отмечается, Лукашенко уверен, что белорусско-казахстанское всестороннее плодотворное сотрудничество будет и впредь развиваться в духе стратегического партнёрства и доверия.

20 марта Токаев, вступающий в должность президента Республики Казахстан, принёс присягу народу страны.

Российский президент Владимир Путин поздравил его со вступлением в должность

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