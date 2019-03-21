Назарбаев и Токаев благословили молодожёнов
- Reuters
Как пишет Tengrinews, Назарбаев и Токаев вместе посетили «Этноаул», где были организованы театрализованные представления, спортивные состязания по национальным видам спорта, выставки ремесленников, а также демонстрация национальных обрядов.
Лидеры благословили молодожёнов и поздравили казахстанцев с праздником Наурыза.
19 марта Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента Казахстана.
20 марта Токаев, вступающий в должность президента Республики Казахстан, принёс присягу народу страны.