Назарбаев и Токаев благословили молодожёнов

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и вступивший в должность главы государства Касым-Жомарт Токаев приняли участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Наурыза в Астане и благословили молодожёнов на свадебной церемонии.

Reuters

Как пишет Tengrinews, Назарбаев и Токаев вместе посетили «Этноаул», где были организованы театрализованные представления, спортивные состязания по национальным видам спорта, выставки ремесленников, а также демонстрация национальных обрядов. Лидеры благословили молодожёнов и поздравили казахстанцев с праздником Наурыза. 19 марта Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента Казахстана. 20 марта Токаев, вступающий в должность президента Республики Казахстан, принёс присягу народу страны.