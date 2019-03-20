«Должна называться Нурсултан»: столицу Казахстана решили переименовать в честь Назарбаева

Столицу Казахстана — Астану — решили переименовать в Нурсултан по имени первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Накануне глава государства, занимавший пост с 1990 года, объявил об отставке. Временно исполняющим обязанности президента назначен Касым-Жомарт Токаев, а в должности спикера сената республики его заменит старшая дочь Назарбаева Дарига.

Столица Казахстана Астана будет переименована в Нурсултан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Соответствующее решение было принято по итогам совместного заседания палат парламента страны. Теперь его должен подписать действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

«Принято историческое решение», — сказал спикер нижней палаты парламента Нурлан Нигматулин.

При этом количество средств, необходимое для реализации этого решения, пока не подсчитано, подчеркнул глава казахстанского Минфина Алихан Смаилов.

С инициативой переименовать Астану выступил Токаев. Таким образом, подчеркнул исполняющий обязанности главы государства, будет увековечено имя первого президента Казахстана.

«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника — первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан», — заявил Токаев.

Он также призвал установить в столице памятник Назарбаеву и переименовать в честь бывшего главы государства центральные улицы всех областных городов Казахстана. Токаев предложил присвоить первому президенту звания Народного героя и Героя труда соответственно.

Кроме того, спикером сената Казахстана стала старшая дочь Назарбаева — Дарига, которая с сентября 2016 года была членом верхней палаты парламента. Её кандидатуру выдвинул Токаев, а парламентарии единогласно проголосовали за.

«Хочу высказать от всего сердца слова глубокой благодарности вам за доверие, которое вы мне оказали. Я глубоко осознаю роль парламента в политической и общественной жизни страны, особенно в этот переломный момент нашей истории», — сказала Дарига Назарбаева.

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«Я принял решение сложить с себя полномочия»

Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев объявил о своей отставке. Он возглавил страну ещё в 1989 году в качестве председателя ЦК компартии Казахстана и позднее стал первым руководителем уже независимой республики.

Назарбаев побеждал на всех президентских выборах. В 2010 году ему присвоили титул лидера нации.

Новые выборы главы государства состоятся в 2020 году. До тех пор, согласно Конституции страны, обязанности президента будет исполнять занимавший пост спикера сената Касым-Жомарт Токаев.

«Я принял непростое решение — сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан, — сказал Назарбаев. — Огромное спасибо вам, моему народу, и низкий поклон. Благодаря такой поддержке я работал, не жалея сил, энергии и здоровья, времени, чтобы оправдать это доверие».

«Обеспечение преемственности курса»

При этом Назарбаев останется в политической жизни страны. Он продолжит возглавлять Совет безопасности Казахстана и правящую партию «Нур Отан». По мнению Токаева, Назарбаев будет играть важную роль в дальнейшем развитии страны.

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«Авторитеное мнение елбасы (лидера нации. — RT) будет иметь особое, можно сказать, приоритетное значение при разработке и принятии решений стратегического характера», — сказал врио президента.

Кроме того, Токаев отметил преемственный характер той политики, которую он намерен проводить.

«Полностью осознавая весь масштаб ответственности предстоящей миссии, планирую направить свои знания и опыт на всемерное обеспечение преемственности стратегического курса елбасы», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство страны продолжит тот политический курс, который начал Нурсултан Назарбаев.

«Мы видим, какие политические события происходят у наших соседей, у нашего близкого союзника. Они связаны со сменой политического руководства. Мы выражаем надежду на то, что преемственность будет обеспечена, — сказал российский президент в ходе совещания с министрами. — У нас есть все основания сказать большое спасибо за совместную работу и пожелать ему здоровья и успехов».