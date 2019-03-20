«Интеллектуальный политик и дипломат»: Токаев вступил в должность президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана и принёс торжественную присягу. Он пообещал следовать Конституции и законам республики и добросовестно исполнять свои обязанности. Президент России Владимир Путин отметил, что Москва рассчитывает продолжать сотрудничество с Астаной. Эксперты убеждены, что Казахстан сохранит союзнические и дружеские отношения с Россией.

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Он принёс присягу народу страны на совместном заседании нижней и верхней палат парламента.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — приводит слова Токаева РИА Новости.

Глава Центральной избирательной комиссии Казахстана Берик Имашев в конце церемонии вручил Токаеву удостоверение президента, штандарт и орден.

Токаев заявил, что намерен продолжить курс первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

«Планирую направить свои знания и опыт на всемерное обеспечение преемственности стратегического курса елбасы («лидер нации», в Казахстане так называют Назарбаева. — RT)», — сказал Токаев.

Решение Назарбаева покинуть пост главы республики Токаев назвал волевым и заявил, что 19 марта Казахстан стал свидетелем «исторического события».

«Отец-основатель казахстанской государственности, выдающая личность, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев добровольно сложил полномочия главы государства. Это волевое решение елбасы стало убедительным свидетельством его величия как политического деятеля глобального уровня и исторического масштаба», — сказал принёсший присягу президент республики.

Кроме того, Токаев удостоил Назарбаева знаком особого отличия «Золотая звезда» и звания «Народный герой». В дополнение к этому он предложил переименовать столицу из Астаны в Нурсултан.

«Преемственность будет обеспечена»

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что после смены лидера преемственность в Казахстане будет обеспечена.

«Мы видим, какие политические события происходят у наших соседей, у нашего близкого союзника. Они связаны со сменой политического руководства. Мы выражаем надежду на то, что преемственность будет обеспечена», — сказал Путин в ходе совещания с министрами.

Российский лидер также выразил благодарность Назарбаеву за успешную совместную работу.

«У нас есть все основания сказать большое спасибо за совместную работу и пожелать ему здоровья и успехов», — сказал Путин.

Непростое решение

Днём ранее, 19 марта, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в телевизионном обращении объявил о своём решении уйти в отставку.

«Я принял непростое решение — сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан, — сказал глава государства. — Огромное спасибо вам, моему народу, и низкий поклон. Благодаря такой поддержке я работал, не жалея сил, энергии и здоровья, времени, чтобы оправдать это доверие», — заявил Назарбаев.

Председатель верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев в соответствии с Конституцией Казахстана получил пост президента в связи с досрочным прекращением полномочий главы государства до окончания выборного срока, то есть до 2020 года.

Назарбаев не уйдёт с государственной службы. Он останется председателем Совета безопасности и главой правящей партии «Нур Отан».

Добавим, что 19 марта состоялся телефонный разговор Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года», — приводит его слова ТАСС.

Назарбаев никуда не уходит, он будет участвовать в политической жизни страны, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Казахстан будет продолжать линию по многовекторному развитию, сохраняя одну из важнейших ролей внутри ЕАЭС, продолжая тесные контакты с Россией», — отметил эксперт.

Многовекторая политика

МИД Казахстана заявил, что после смены президента страна сохранит многовекторную миролюбивую внешнюю политику.

«Казахстан сохранит миролюбивый внешнеполитический курс, основанный на принципах многовекторности, сбалансированности и прагматизма с соблюдением всех международных обязательств», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отношения со всеми странами мира продолжат выстраиваться на основе взаимного уважения, равноправия и учёта интересов друг друга, отмечают в МИД Казахстана.

«Современная политическая система Казахстана обеспечивает полную преемственность власти, политического и экономического развития государства», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении также говорится, что будет продолжена модернизация всех сфер жизнедеятельности, направленная в первую очередь на повышение благосостояния и качества жизни граждан, усиление институтов гражданского общества на основе демократической модели развития и верховенства закона.

Директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов уверен, что Россия и Казахстан продолжат союзнические и дружеские отношения.

«Нас очень многое связывает: общая граница, общие приграничные проекты, взаимосвязь России и Казахстана очень велика: три четверти транзита Казахстана идёт через территорию России, а для России Казахстан является фактором внутренней стабильности и безопасности», — рассказал RT эксперт.

Он отметил, что получивший пост президента Токаев — человек с большим опытом государственной работы.

«Токаев — опытный дипломат, имеется большой опыт в участии в международных организациях, был и премьером, и главой сената — всё это говорит о том, что это человек, имеющий понятие, как управлять государством. Очень интеллектуальный, хладнокровный политик, хорошо относящийся к России. Это очень удачный выбор», — считает Солозобов.