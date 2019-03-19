В Госдепе прокомментировали отставку Назарбаева

Представитель Государственного департаменте США в беседе с ТАСС прокомментировала заявление Нурсултана Назарбаева, сообщившего об уходе в отставку с поста президента Республики Казахстан.

«Между Соединёнными Штатами и Казахстаном налажены прочные двусторонние отношения, как это было продемонстрировано на состоявшейся в прошлом году исторической встрече президента Трампа с президентом Назарбаевым, и мы ожидаем, что данный импульс будет сохраняться», — уточнила собеседница агентства.

По её словам, Вашингтон настроен на продолжение сотрудничества с Астаной по широкому кругу вопросов.

Ранее Назарбаев подписал указ о прекращении полномочий в качестве президента республики. Исполняющим обязанности главы государства назначен председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв оценил вероятность изменения политики Казахстана после отставки Назарбаева.