Посол России выразил уверенность в продолжении Токаевым политического курса Назарбаева
- Касым-Жомарт Токаев
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Я хочу сказать, что мы хорошо знаем, ценим и дорожим нашими отношениями с Касым-Жомартом Токаевым. В России его очень хорошо знают», — сказал дипломат.
По словам Бородавкина, Токаев находился рядом с Назарбаевым с самых первых дней обретения Казахстаном независимости, поэтому он верит в то, что политик оправдает оказанное ему первым главой страны доверие.
Вместе с этим посол надеется, что «будет продолжен курс первого президента — Елбасы (лидера нации) — на обеспечение политической стабильности в Казахстане, экономическое процветание и социальную справедливость».
Он отметил, что также верит в то, что отношения между Россией и Казахстаном будут укрепляться, а вместе с ними будут становиться теснее и интеграционные связи в экономике двух стран.
Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время обращения к народу подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве президента республики.
Впоследствии стало известно, что исполняющим обязанности казахстанского лидера будет председатель сената парламента Токаев.