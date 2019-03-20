Посол России выразил уверенность в продолжении Токаевым политического курса Назарбаева

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин выразил уверенность в том, что Касым-Жомарт Токаев после получения полномочий казахстанского президента продолжит курс первого главы республики Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу сказать, что мы хорошо знаем, ценим и дорожим нашими отношениями с Касым-Жомартом Токаевым. В России его очень хорошо знают», — сказал дипломат.

По словам Бородавкина, Токаев находился рядом с Назарбаевым с самых первых дней обретения Казахстаном независимости, поэтому он верит в то, что политик оправдает оказанное ему первым главой страны доверие.

Вместе с этим посол надеется, что «будет продолжен курс первого президента — Елбасы (лидера нации) — на обеспечение политической стабильности в Казахстане, экономическое процветание и социальную справедливость».

Он отметил, что также верит в то, что отношения между Россией и Казахстаном будут укрепляться, а вместе с ними будут становиться теснее и интеграционные связи в экономике двух стран.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время обращения к народу подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве президента республики.

Впоследствии стало известно, что исполняющим обязанности казахстанского лидера будет председатель сената парламента Токаев.