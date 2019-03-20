В сенат Казахстана внесут представление о прекращении полномочий спикера Токаева

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана собирается внести в сенат постановление о прекращении полномочий сенатора Касым-Жомарта Токаева, который должен получить 20 марта полномочия президента страны.
В сенат Казахстана внесут представление о прекращении полномочий спикера Токаева
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

«Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата сената парламента Токаева К.К. в сенат парламента Республики Казахстан», — указывается в постановлении.

Данное решение связано с тем, что  в соответствии с указом «президента Казахстана от 19 марта 2019 года наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата сената парламента Токаева».

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время обращения к народу подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве президента республики.

Впоследствии стало известно, что исполняющим обязанности казахстанского лидера будет председатель сената парламента Токаев.

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