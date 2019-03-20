В сенат Казахстана внесут представление о прекращении полномочий спикера Токаева
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ЦИК.
«Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата сената парламента Токаева К.К. в сенат парламента Республики Казахстан», — указывается в постановлении.
Данное решение связано с тем, что в соответствии с указом «президента Казахстана от 19 марта 2019 года наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата сената парламента Токаева».
Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время обращения к народу подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве президента республики.
Впоследствии стало известно, что исполняющим обязанности казахстанского лидера будет председатель сената парламента Токаев.