Власти Казахстана пообещали обеспечить экономическую стабильность

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Правительство и Национальный банк Казахстана заявили, что продолжат проводить политику по повышению экономического роста и обеспечению стабильности финансового рынка. 

Об этом информирует пресс-служба премьер-министра Казахстана. 

«Правительство и Национальный банк заявляют, что проводимая политика по улучшению благосостояния населения, повышению экономического роста, снижению инфляционных процессов и обеспечению стабильности финансового рынка будет сохранена», — указано в заявлении.

Отмечается, что также в полном объёме будут выполнены все бюджетные обязательства. Кабмин намерен уделить особое внимание предотвращению необоснованного роста цен. 

В свою очередь, Национальный банк Казахстана будет продолжать проводить предсказуемую денежно-кредитную политику, нацеленную на поддержание низкой инфляции. 

19 марта Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента Казахстана.

Исполняющим обязанности главы государства будет председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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