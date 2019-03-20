Власти Казахстана пообещали обеспечить экономическую стабильность

Правительство и Национальный банк Казахстана заявили, что продолжат проводить политику по повышению экономического роста и обеспечению стабильности финансового рынка.

Об этом информирует пресс-служба премьер-министра Казахстана.

«Правительство и Национальный банк заявляют, что проводимая политика по улучшению благосостояния населения, повышению экономического роста, снижению инфляционных процессов и обеспечению стабильности финансового рынка будет сохранена», — указано в заявлении.

Отмечается, что также в полном объёме будут выполнены все бюджетные обязательства. Кабмин намерен уделить особое внимание предотвращению необоснованного роста цен.

В свою очередь, Национальный банк Казахстана будет продолжать проводить предсказуемую денежно-кредитную политику, нацеленную на поддержание низкой инфляции.

19 марта Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента Казахстана.

Исполняющим обязанности главы государства будет председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.