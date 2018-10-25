Климкин анонсировал смену названия должности венгерского «уполномоченного по Закарпатью»
- РИА Новости
Об этом сообщает УНН.
«На следующей неделе Венгрия меняет провокационное название своего уполномоченного и возвращает его к нормальному названию, вписывает туда всё, что нужно — сотрудничество и так далее. Венгерская сторона объявит об этом на следующей неделе», — уточнил Климкин.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт может изменить название должности «уполномоченный по развитию Закарпатья».
Согласно позиции венгерской стороны, занимающий указанную позицию чиновник должен быть ответственным за помощь венграм Закарпатской области.
В свою очередь, на Украине полагают, что таким образом Венгрия вмешивается во внутренние дела страны.