Климкин анонсировал смену названия должности венгерского «уполномоченного по Закарпатью»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ходе переговоров в главой внешнеполитического ведомства Венгрии Петером Сийярто стороны пришли к соглашению об изменении названия должности венгерского «уполномоченного по развитию Закарпатья» в ближайшее время.

Об этом сообщает УНН.

«На следующей неделе Венгрия меняет провокационное название своего уполномоченного и возвращает его к нормальному названию, вписывает туда всё, что нужно — сотрудничество и так далее. Венгерская сторона объявит об этом на следующей неделе», — уточнил Климкин.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт может изменить название должности «уполномоченный по развитию Закарпатья».

Согласно позиции венгерской стороны, занимающий указанную позицию чиновник должен быть ответственным за помощь венграм Закарпатской области.

В свою очередь, на Украине полагают, что таким образом Венгрия вмешивается во внутренние дела страны.