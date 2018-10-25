Климкин анонсировал смену названия должности венгерского «уполномоченного по Закарпатью»

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ходе переговоров в главой внешнеполитического ведомства Венгрии Петером Сийярто стороны пришли к соглашению об изменении названия должности венгерского «уполномоченного по развитию Закарпатья» в ближайшее время.
Климкин анонсировал смену названия должности венгерского «уполномоченного по Закарпатью»
  • РИА Новости

Об этом сообщает УНН.

«На следующей неделе Венгрия меняет провокационное название своего уполномоченного и возвращает его к нормальному названию, вписывает туда всё, что нужно — сотрудничество и так далее. Венгерская сторона объявит об этом на следующей неделе», — уточнил Климкин.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт может изменить название должности «уполномоченный по развитию Закарпатья».

Согласно позиции венгерской стороны, занимающий указанную позицию чиновник должен быть ответственным за помощь венграм Закарпатской области.

В свою очередь, на Украине полагают, что таким образом Венгрия вмешивается во внутренние дела страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить