На Украине назвали вероятную причину взрывов на военных складах

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Причиной взрывов на военных складах в Черниговской области, вероятнее всего, была закладка. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
На Украине назвали вероятную причину взрывов на военных складах
  • Reuters

«Беспилотника там не было. Это мы проверили, проводятся соответствующие экспертизы. Более 400 военных допрошены. Скорее всего, что это была закладка», — цитирует УНН Матиоса.

При этом, по его словам, за четыре дня до взрывов неподалеку от технической территории ночью были замечены «два человека в камуфляжной форме», однако их не удалось найти.

«Склад в Ичне был одним из самых защищённых… С проведением допросов на полиграфе достоверно установлено, что 4-го числа, то есть за четыре дня до взрывов, за 50—70 метров от технической территории, где были склады, были обнаружены два человека в камуфляжной форме, в ночное время, в 02:00 ночи, передвигались по периметру», — добавил он.

Сразу после возникновения пожара на военных складах под Черниговом в СБУ сообщили, что отрабатывают несколько версий случившегося, в том числе диверсию. 

Киев обвинил Россию в произошедшем, а президент Украины Пётр Порошенко заявил о «российском следе».

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